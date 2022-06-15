Более 30 тысяч человек присоединились к уличным занятиям проекта "Московское долголетие"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
К занятиям на свежем воздухе проекта "Московское долголетие" присоединились более 30 тысяч представителей старшего поколения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов, в этом году летний сезон проекта "Московское долголетие" проходит под лозунгом "Общайтесь на здоровье!".
Уточняется, что чаще всего горожане записываются на занятия по скандинавской ходьбе. На свежем воздухе тренируются около 43% участников.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что число горожан, участвующих в проекте "Московское долголетие", увеличивается на 2–3 тысячи каждый день. По словам столичного мэра, проект "Московское долголетие" создавался с целью предоставления возможности москвичам старшего возраста заниматься спортом и посещать кружки в столичных учреждениях.
Он уточнил, что работающие на сегодняшний день центры соцзащиты были переделаны в клубы "Московского долголетия", куда теперь москвичи, помимо различных кружков, могут прийти, чтобы отдохнуть, почитать и пообщаться друг с другом.
В мае проекту "Московское долголетие" исполнилось четыре года. Весной центры снова заработали в очном формате, а также открылись новые.
После коронавирусного перерыва заработал и спецпроект "Добрый автобус", который позволит горожанам старшего возраста посещать культурные, производственные, общественно значимые места столичного региона.
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