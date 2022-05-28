Проект "Московское долголетие" отмечает четыре года со дня запуска. Городская программа для занятости и досуга пенсионеров стала одним из самых успешных социальных проектов. Об этом написал на своей странице в телеграмм Сергей Собянин.

Этой весной столичные центры долголетия снова заработали в очном формате и открылись новые. После ковидного перерыва заработал и спецпроект "Добрый автобус". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.