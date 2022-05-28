Движение в центре столицы восстановлено после проведения забега "Бегущие сердца"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта восстановили на всех участках улиц, перекрытых в центре столицы в связи с проведением благотворительного забега "Бегущие сердца", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы

Проезд был ограничен с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая. В частности, временно проехать нельзя было по Москворецкому мосту и Кремлевской набережной, по площади Васильевский Спуск. Также ограничили движение на Болотной улице, улице Балчуг, на Большом Устьинском мосту, улицах Ильинке и Варварке.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года по 30 июня 2023 года из-за проведения строительных работ будет ограничено движение на участке Лианозовского проезда.