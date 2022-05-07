"The city. Едим": еда в питейных заведениях

С трендом на ЗОЖ и все безалкогольное в Москву пришла мода на заведения, куда ходят повеселиться, но на самом деле в центре внимания – еда! Водить по правильным барам и пабам Сашу Ильина будет специальный гость – ресторанный критик Иван Глушков. Расскажет, что заказывать, чем еда в питейных заведениях отличается от ресторанной и как кафе и рестораны меняют свои блюда и меню в связи с ограничениями. Все подробности – в "The City. Едим".