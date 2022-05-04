"Личная территория": "красота в кредит"

Наталья Васильевна в молодости активно занималась спортом и уже, будучи пенсионеркой, продолжает поддерживать себя в форме. Она пять лет пользуется услугами медицинского косметологического центра. Но в последние месяцы женщину, по ее мнению, просто разводят на лишние услуги.

Она подписала три договора на обслуживание в кредит и поняла, что с такой материальной нагрузкой не справится. А клинику ее проблемы якобы не волнуют.

Об этом – в программе "Личная территория".