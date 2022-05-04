Активисты перекрыли Киевский мост в Ереване. Демонстранты выставили грузовые машины и заблокировали движение. Полиция начала задержания участников.

Кроме того, протестующие перекрыли несколько улиц в центре города. Люди не согласны с политикой Никола Пашиняна и требуют отставки премьер-министра.

Протестные акции проходят в стране с 25 апреля, а с 1 мая начались масштабные шествия и круглосуточные митинги. Люди не уходят даже ночью, а в центре Еревана разбит палаточный лагерь. Полиция задержала уже более 200 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.