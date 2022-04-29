"Личная территория": "спасение или мучение"

Андрей живет бок о бок с псарней, которую организовала его соседка. Татьяна заселила в свою квартиру дворняг. Сначала их было две, а сейчас – 11.

В подъезде стоит запах, а к квартире невозможно подойти. Собаки сидят в клетках – их не выгуливают. Татьяна считает, что животные в порядке, а она имеет право держать на своей площади сколько угодно питомцев.

Об этом – в программе "Личная территория".