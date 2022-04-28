"Доктор 24": бабушкины советы

Лук от семи недуг, морковь прибавляет кровь, хлеб – всему голова – многие слышали эти поговорки про продукты от мам и бабушек. Насколько они действительно соответствуют реальности?

От каких семи болезней может защитить лук? Какой хлеб – всему голова? И почему молодым людям нужно обязательно есть морковь?

Об этом – в программе "Доктор 24".