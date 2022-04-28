Диетолог рассказала, какие продукты запрещено сочетать

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не сочетать мясо с картофелем и макаронами.

По словам специалиста, употребление белковых продуктов вместе с быстрыми углеводами запускает процесс брожения и нарушает усвоение белка в организме.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Источники полноценного белка надо сочетать исключительно с овощными гарнирами, салатами, но не с быстрыми углеводами, к которым относятся, например, макароны из мягких сортов пшеницы и картофель.

Также вредно пить алкоголь вместе с газировкой, продолжает диетолог.

"Под действием углекислого газа алкогольные калории будут просто влетать в печень, но при этом не так быстро метаболизироваться, то есть процесс опьянения и нарастающей интоксикации будет существенно ускорен", – подчеркнула Королева.

Кофе же специалист рекомендует вообще ни с чем не сочетать. "Он будет забирать из организма такие минералы, как кальций, магний, железо и фосфор. Поэтому минеральные вещества, которые есть в составе продуктов питания, не будут усваиваться", – предупредила специалист.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, с чем не следует сочетать рыбу. Помимо молочных продуктов, эксперт также посоветовал воздержаться от комбинации с грибами и крупами. По его словам, лучшим гарниром для рыбы являются овощи. В таком сочетании блюдо получается легким и безопасным для желудка.