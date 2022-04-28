Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В четверг, 28 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в Москве составит +7...+9 градусов, в Подмосковье – +4...+9 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. <...> Относительная влажность воздуха – около 60%. В Москве и области похолодает. Среднесуточная температура ниже климатической нормы на 4–5 градусов", – говорится в сообщении.
К переменной облачности в столице приведет антициклон. Об этом ранее рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик также предупредил о приближении холодного атмосферного фронта. По его словам, он уже пересекает Тверскую область и подходит к северо-западным границам Московской области.
В майские праздники в столичном регионе также будет прохладная погода, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как будет солнечно.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 апреля
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