Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В четверг, 28 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +7...+9 градусов, в Подмосковье – +4...+9 градусов. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. <...> Относительная влажность воздуха – около 60%. В Москве и области похолодает. Среднесуточная температура ниже климатической нормы на 4–5 градусов", – говорится в сообщении.

К переменной облачности в столице приведет антициклон. Об этом ранее рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик также предупредил о приближении холодного атмосферного фронта. По его словам, он уже пересекает Тверскую область и подходит к северо-западным границам Московской области.

В майские праздники в столичном регионе также будет прохладная погода, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как будет солнечно.

