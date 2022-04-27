Москвичей предупредили о приближении холодного атмосферного фронта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о приближении холодного атмосферного фронта. По его словам, он уже пересекает Тверскую область и подходит к северо-западным границам Московской области. Столбики термометров в столице опустились до +9,6 градуса.

"Местами пройдут кратковременные дожди, будет облачно с прояснениями, ветер – северо-западный с порывами 4,9 метра в секунду. В столице сегодня – от +9 до +11 градусов, в Подмосковье – от +7 до +12 градусов, это несколько прохладнее, чем должно быть в последней декаде апреля", – рассказал Тишковец на YouTube-канале "Соловьев Live".

Синоптик также предупредил о повышении атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба. В ночь на четверг, 28 апреля, в Москву придет антициклон, который приведет к переменной облачности. При этом в первой половине дня осадков не ожидается.

"Ночные температуры – около 0 в Москве, а по области – от -2 до +3 градусов. Завтра во второй части дня подойдет слабовыраженный волновой атмосферный фронт, поэтому небо нахмурится, местами брызнут небольшие дожди, еще больше похолодает. Завтра в столице будет уже не выше +7...+9 градусов, а в Подмосковье – от +5 до +10 градусов", – добавил Тишковец.

Ранее владельцам летних веранд в столице рекомендовали закрыть их в связи с ухудшением погоды. В городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 среды, 27 апреля.

