Столичным рестораторам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владельцам летних веранд в столице рекомендовали закрыть их в связи с ухудшением погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

В ведомстве напомнили, что в городе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 среды, 27 апреля.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили об аномальном похолодании, которое придет в столицу в четверг, 28 апреля. В ночь на пятницу температура опустится до -4 градусов. В ночь на субботу и воскресенье – до -2 градусов.

В первые майские выходные горожан ожидают дожди и ночные заморозки. В ночь на воскресенье, 1 мая, температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. Существенного потепления в Москве не прогнозируется до 3 мая.

