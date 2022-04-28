В Госдуме призвали запретить продажу алкоголя 9 мая

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Во всех регионах России нужно запретить продажу алкоголя 9 мая, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции <...> в день великой Победы", – приводит слова парламентария РИА Новости.

По мнению политика, последствиями потребления алкоголя в праздники становятся бытовые конфликты, драки и поножовщины. Он добавил, что его инициатива направлена на защиту здоровья граждан от пагубных проявлений.

Хамзаев напомнил, что такой запрет уже ввели на своих территориях Кемеровская, Воронежская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий АО, Пермский Край и Тыва. Москва, Тверская, Смоленская, Иркутская, Ивановская и Свердловская области, уточнил депутат, вводят свои нормативные акты и запрещают продажу алкоголя в конкретные дни.

Парламентарий добавил, что соответствующие запросы были направлены губернаторам всех российских субъектов. Если они поддержат инициативу Хамзаева, то появится возможность выступить с запретом продажи алкоголя 9 мая на федеральном уровне, уверен депутат.

Ранее в Совете Федерации подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за производство, оборот и продажу контрафактного алкоголя. В частности, предлагается снизить с 100 до 1 тысячи рублей пороговые значения стоимости изъятой нелегальной алкогольной продукции, при которой виновного в продаже контрафакта привлекают к уголовной ответственности.

