В РФ могут запретить продавать крепкий алкоголь в пластиковой таре

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Госдума может принять законопроект "О внесении изменений в КоАП РФ", который предполагает штраф за производство и продажу алкоголя более 28 градусов в пластиковой упаковке. Об этом сообщает газета "Известия".

При этом исключением из правил станет тара размером не более 50 миллилитров и импортная алкогольная продукция. За нарушение данного требования должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей, а юридическим – от 300 до 500 тысяч рублей. Авторы законопроекта также предлагают вместе со штрафом конфисковывать незаконные объекты.

Сенаторы также предложили наделить полномочиями по контролю за производством и продажей алкоголя в стеклянной таре полицию.

Зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев считает, что проект будет способствовать регулированию рынка алкогольной продукции.

"Для технических нужд такие спиртосодержащие жидкости еще могут быть приемлемы, но не для употребления гражданами. Это вредно для их здоровья в квадрате, плюс пластик создает нам экологические проблемы. Поэтому и пиво, и соки, и воду нужно производить только в стекле. И все это будет так, потому что с этой "зеленой" повесткой согласны все", – отметил первый зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Олег Нилов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в свою очередь, подчеркнул, что для производителей дешевле хранить и производить алкоголь в пластике, однако и подделывать такой товар легче. Депутат выразил мнение, что законопроект приведет к увеличению стоимости алкоголя, что будет воспринято гражданами неоднозначно.

"Мы выступаем за здоровый образ жизни, но регулировать этот вопрос путем просто повышения цены нельзя", – считает Нилов.

Автор законопроекта Сергей Рябухин пояснил, что целью документа является борьба с контрафактом и защита здоровья граждан. Кроме того, проект связан с предложением об обязательной маркировке стеклянной тары.

"Дело в том, что в материалах МВД по итогам 2019 и 2020 годов мы обнаружили, что стеклозаводы направляют бутылки производителям нелегального алкоголя. По итогам спецоперации правоохранителей и Росалкогольрегулирования за полтора года было изъято более 500 миллионов бутылок крепкого алкоголя", – рассказал Рябухин.

По его словам, 26 заводов подписали соглашение о введении индивидуального знака идентификации.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что в настоящее время в пластиковой таре производится только суррогатная продукция, поэтому законопроект ударит лишь по нелегальному бизнесу.

Ранее данные исследования, проведенного экспертами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", показали, что в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции на российском рынке составил 27%. По оценке специалистов, объем нелегального оборота крепкого алкоголя в минувшем году составил 611 миллионов штук при общих продажах в 1,56 миллиарда литров.

