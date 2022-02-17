В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь гражданам до 21 года

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

В России необходимо запретить продавать алкоголь гражданам младше 21 года. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Бийсултан Хамзаев.

По его словам, основным внутренним вызовом в России является демография, а алкоголь, табак и наркотики способствуют ее ухудшению.

"Я считаю важным не просто, чтобы мы говорили, что это плохо, но и давали конкретные инициативы, как мы делаем это в рамках межфракционной рабочей группы. Увеличение возраста продажи алкоголя – 21 год", – рассказал Хамзаев журналистам.

Он подчеркнул, что для России должна быть принципиальной позиция по введению трех дополнительных лет трезвости.

Депутат Госдумы Роман Птицын добавил, что на заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угрозы обсудили ограничение продажи алкоголя рядом с образовательными учреждениями.

"Наша инициатива ограничивает торговлю алкоголем на территории возле образовательных учреждений, расстояние – не менее 100 метров", – пояснил Птицын.

По его мнению, данные инициативы позволят сократить потребление алкоголя среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Госдума может принять законопроект "О внесении изменений в КоАП РФ", который предполагает штраф за производство и продажу алкоголя более 28 градусов в пластиковой упаковке. При этом исключением из правил станет тара размером не более 50 миллилитров и импортная алкогольная продукция.

