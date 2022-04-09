"The City. Говорим": Денис Симачев

Гостем программы The City стал дизайнер Денис Симачев.

Ведущий Стас Кулик узнал у эксперта, как изменится рынок премиальной одежды и ювелирных украшений, какие пути поставок в Россию могут открыться для западных люксовых брендов, и кем это будет востребовано. Об этом – в "The City. Говорим".