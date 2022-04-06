Синоптики пообещали стремительное таяние снега в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Начиная с четверга, 7 апреля, в столице температура воздуха начнет быстро повышаться и к пятнице, 8 апреля, достигнет +11…+16 градусов, а значит, снежный покров будет быстро таять, сообщает портал "Метеовести".

"К тому же быстрому сходу снега помогут дожди, которые прогнозируются вплоть до конца недели. Так что совсем скоро от этого атрибута зимы не останется и следа!" – говорится в сообщении.

После снегопада, который прошел 2 апреля, в Московском регионе высота снега выросла до февральских значений. Так, на метеостанции ВДНХ она достигала 31 сантиметра, а по области – местами до 38. Однако к сегодняшнему дню сугробы значительно уменьшились.

Несмотря на улучшение погоды, 6 апреля столичный регион накрыл очередной снегопад. Из-за интенсивных осадков в виде мокрого снега ухудшилась видимость. По прогнозам синоптиков, в четверг в городе ожидаются дожди.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ближайшая неделя завершит метеорологическую зиму. Ночь на 7 апреля в столице может стать последней с устойчивой минусовой температурой. В последующие ночи температура поднимется выше нуля.

При этом синоптик также полагает, что стремительное наступление весны будет периодически сопровождаться обильными дождями. Среднесуточная температура воздуха при этом будет выше +5 градусов. После этого автовладельцы могут задумываться о смене зимней резины на летнюю.

