Весеннюю Москву накрыл снегопад

Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

Весеннюю Москву накрыл сильный снегопад. Из-за интенсивных осадков в виде мокрого снега ухудшилась видимость.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк предупреждала в разговоре с РИА Новости , что после 18:00 в среду, 6 апреля, начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозам синоптиков, мокрый снег прекратится к 21:00.До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ближайшая неделя завершит метеорологическую зиму. Ночь на 7 апреля в столице может стать последней с устойчивой минусовой температурой. В последующие ночи температура поднимется выше нуля.

При этом синоптик полагает, что стремительное наступление весны будет периодически сопровождаться обильными дождями. Среднесуточная температура воздуха при этом будет выше +5 градусов. После этого автовладельцы могут задумываться о смене зимней резины на летнюю.

Ожидается, что уже в четверг, 7 апреля, воздух прогреется до 11–13 градусов тепла, а в пятницу, 8 апреля, температура составит 14–16 градусов тепла.

