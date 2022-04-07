"The City. Говорим": Игорь Чапурин

Гостем программы The City стал Игорь Чапурин дизайнер, создатель одноименного бренда, а также ателье Chapurin Haute Couture.

Ведущий Стас Кулик узнал у эксперта, кем и где будет производиться доступная одежда на заказ. Об этом – в "The City. Говорим".