ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях – СМИ

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Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в территориальные органы письмо, в котором поручил организовать взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков. Об этом сообщает РБК.

В документе говорится о том, что продажа валюты с рук ведется в соцсетях, телеграм-каналах и интернет-сервисах.

В пресс-службе ФНС пояснили, что в последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты. В новом поручении уточняется, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают. При этом проверки должны проводиться в обычном режиме.

Ранее Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности РФ. Согласно тексту документа, запрещается вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов. При этом расчет производится на основании официального курса Банка России на момент дня выезда.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, введение ограничения на вывоз из России иностранной валюты является жесткой мерой, принятой в ответ на западные санкции, чтобы не допустить раскачивания экономики. По словам представителя Кремля, в условиях беспрецедентного давления необходимо действовать жестко, продуманно и четко.

В свою очередь, экономист Дмитрий Голубовский прокомментировал указ Владимира Путина об ограничении на вывоз валюты из России. По словам эксперта, это делается для того, чтобы перекрыть последние пути оттока валюты из страны. Такие меры, считает он, позволят сбить так называемую банковскую панику. Экономист также подчеркнул, что в России нет проблем с безналичной валютой.