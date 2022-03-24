"The Сity. Говорим": Владимир Колесов

Гостем программы The City стал маркетолог и блогер Владимир Колесов.

Ведущий Дмитрий Быков узнал у эксперта, какими отечественными браузерами, мессенджерами и другими сервисами россияне будут пользоваться в ближайшее время.

Об этом – в "The City. Говорим".