Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 100 рублей на фоне решения властей РФ продавать газ за российскую валюту. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 15:37 по московскому времени курс доллара снизился до 101,55 рубля, потеряв 2 рубля. Минутами ранее курс американской валюты уменьшился до 94,99 рубля, упав ниже отметки 100 рублей впервые с 3 марта.
Курс евро, потеряв 2,85 рубля, снизился до 111,65 рубля.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 104 рублей на 23 марта
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