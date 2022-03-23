ЦБ РФ проведет торги на Мосбирже 33 акциями

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк РФ решил провести торги на Мосбирже 33 акциями в четверг, 24 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что они будут проведены с 09:50 до 14:00 по московскому времени. По информации регулятора, по данным бумагам будут запрещены короткие продажи.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельные акции, входящие в индекс, будут осуществляться с 10:00 до 14:00 по московскому времени в обычном режиме.

По остальным же инструментам торги на Мосбирже пройдут в таком режиме, как проводились в среду, 23 марта.

Ранее Центробанк возобновил торги ОФЗ в фондовой секции Мосбиржи. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, торги были остановлены для того, чтобы можно было бы избежать сильных колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической обстановки.

