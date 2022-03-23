"The Сity. Говорим": Глеб Михеев

Гостем программы The City стал разработчик, технический директор и сооснователь агентства Beta Глеб Михеев.

Ведущий Дмитрий Быков узнал у эксперта, как будет развиваться рынок отечественного софта и какие бонусы ждут российских программистов?

Об этом – в "The City. Говорим".

