Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Антон Великжанин/Москва24
В среду, 23 марта, москвичей ожидает малооблачная погода и до 12 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При малооблачной погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов тепла. Ветер ожидается северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 40%", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в столичном регионе погоду по-прежнему формирует антициклон.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в ряде городов России побила свои абсолютные рекорды.
В частности, рекорд минимального значения температуры для 21 марта за всю историю наблюдений был зафиксирован в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. Там столбики термометров опустились до 8,7 градуса мороза.
"Атмосфера": зимняя погода вернется в Москву 27 марта
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