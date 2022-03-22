Песков назвал условие для использования ядерного оружия

22 марта, 21:58
Фото: kremlin.ru
Россия может использовать ядерное оружие только в случае угрозы существования страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN.
По его словам, это предусматривает концепция национальной безопасности.
"Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте", – отметил представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что специальная военная операция России на Украине идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Он подчеркнул, что оккупация Украины не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия. Часть украинцев это понимает и сотрудничает с российскими военными.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Переговоры Украины и РФ идут медленнее, чем хотелось бы – Песков
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