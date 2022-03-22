Центр "Моя карьера" проведет лекции по эффективной работе в соцсетях

09:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный центр занятости "Моя карьера" проведет цикл лекций, посвященный формированию контент-плана, целей и задач, а также ведению рекламной кампании в социальных сетях. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участникам расскажут о том, как сохранить гармонию и работоспособность, а также они познакомятся с практическими инструментами ведения бизнес-аккаунтов в соцсети "ВКонтакте" и телеграм.
"Открытые лектории – это особенный формат коммуникации со слушателем. Они не только помогают получить полезную информацию, предоставленную признанными экспертами, но и вдохновляют наших клиентов двигаться к своей цели. В 2022 году в центре "Моя карьера" пройдут более 20 таких мероприятий", – рассказала замдиректора центра "Моя карьера" Ольга Лотванова.
Так, 24 марта в 14:00 состоится лекция "Гармония и мир: для себя и для других". Мероприятие будет проходить в центре "Моя карьера" по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Для участия нужно зарегистрироваться.
Модульные онлайн-лекции "ВКонтакте" для бизнеса" и "Телеграм" для бизнеса" помогут участникам узнать дополнительную информацию для продвижения собственного дела в соцсетях.
Вебинары "ВКонтакте" для бизнеса" пройдут 29 и 31 марта с 14:00 до 16:00. Онлайн-лекция "Телеграм" для бизнеса" состоится 6 апреля с 14:00 до 16:00. Для участия также необходима регистрация.
Ранее сообщалось, что сотрудники 15 компаний повысили квалификацию в "Московской технической школе". Удостоверения о прохождении курса "Технологии связи" получили 78 человек. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, к 2024 году планируется подготовить свыше четырех тысяч инженеров, из них 1,2 тысячи пройдут обучение по направлению "Технологии связи".
Около 10% трудоустроенных в центре "Моя работа" стали самозанятыми – Собянин
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