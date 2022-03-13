Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в крупных городах России

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Самой высокооплачиваемой вакансией марта 2022 года в крупных городах России стал директор отдела продаж, свидетельствуют результаты опроса SuperJob, которые приводит ТАСС.

На этой должности в московскую компанию по производству упаковочной продукции предлагают зарплату 350 тысяч рублей в месяц.

Также на втором месте оказалась вакансия в столице в международной компании. Инженеру готовы платить 300 тыс. рублей после вычета налогов. Аналогичную зарплату в Москве предлагают заместителю генерального директора по экономике и финансам в крупном строительном холдинге. Согласно данным исследования, продолжает сохраняться популярность на удаленные вакансии в IT.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге в число наиболее высокооплачиваемых вошли вакансии врачей медицинской и производственной лабораторий. В Волгограде и Краснодаре в топ высокооплачиваемых позиций оказались вакансии шеф-поваров.

Уточняется, что сервис проанализировал 140 тыс. вакансий в крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, а также в ряде других городов.

Ранее специалисты сервиса "VK Работа" в ходе исследования влияния брака и отношений на трудоустройство выяснили, что четверть работодателей считают, что соискатели, состоящие в отношениях и имеющие детей, надежнее и ответственнее своих одиноких коллег. Это подтверждают и сами соискатели, 86% из которых утверждают, что не испытывали никаких проблем при поиске работы из-за наличия или отсутствия партнера и детей.