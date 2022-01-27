Почти 70% компаний не важно место работы сотрудника на удаленке – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Большинству компаний (69%) не важно, откуда работает сотрудник на удаленке, свидетельствуют результаты опроса SuperJob, которые приводит RT.
При этом 23% организаций считают, что работник должен докладывать о месте работы. Большинство опрошенных сотрудников (42%) подтвердили, что сообщают начальству о своем местонахождении, 27% делают это по своему желанию и 15% – по запросу работодателя.
Наиболее частой причиной такого требования является необходимость периодически посещать работу, а также контроль со стороны начальника и поддержание трудовой дисциплины.
Ранее сообщалось, что 27% российских работодателей планируют полностью отказаться от дистанционного формата работы после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
Треть россиян пожаловались на трудности удаленной работы
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