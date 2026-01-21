Тема Украины отошла на второй план на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщили европейские СМИ. Как смещение интересов может отразиться на сроках завершения конфликта, разбиралась Москва 24.

Смена приоритетов?

Тема урегулирования конфликта на Украине оказалась отодвинута на периферию повестки Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе с 19 по 23 января, сообщили западные СМИ. В частности, было отложено официальное объявление о заключении плана процветания для Украины стоимостью 800 миллиардов долларов.

Кроме того, в Давос решил не лететь Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, он остался на родине для координации восстановления энергетики. Однако, по данным СМИ, Зеленский просто не смог получить гарантированное место в графике президента США Дональда Трампа для двусторонней встречи.

Ирландский журналист Чей Боуз подтвердил в соцсетях со ссылкой на источник, что президенту Украины "советовали" не посещать форум в Давосе.





Чей Боуз журналист Ходили слухи, что он собирался "потребовать создания нового триллионного фонда для Украины". В действительности, как мне говорят источники, никто не хотел с ним встречаться, включая президента Трампа.

Один из источников Politico также заявил, что "изменения глобальных дипломатических приоритетов" отодвинули Украину на второй план. Основным фактором, отвлекшим внимание, стали непрекращающиеся заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию. По информации западных СМИ, лидеры в Давосе были вынуждены сосредоточить усилия на попытках убедить американского президента отказаться от этих планов.

Как написало издание Financial Times, европейские столицы сочли невозможным игнорировать действия США по Гренландии, одновременно продвигая совместные с Вашингтоном инициативы по Украине. Однако, по данным агентства Bloomberg, некоторые в Европе опасаются возможного согласия части лидеров на передачу Гренландии в попытке "умиротворить Белый дом".

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС отметил, что никакие проблемы Украины не помешали бы Зеленскому улететь в Давос, если бы сохранялась перспектива встретиться с Трампом.





Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД РФ Зеленский, понимая, что вместе со своими "прожектами" остался "на обочине" ключевых тем швейцарского форума, предпочел сделать "хорошую мину", заявив, что останется мерзнуть вместе с несчастными украинцами, ибо "никак по-другому не может в это тревожное время".

В то же время, контакты по урегулированию конфликта продолжаются: ранее в Давосе прошла встреча спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которую обе стороны оценили как конструктивную.

Теперь Уиткофф планирует прибыть в Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным 22 января.

Хорошие новости?

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с Москвой 24 согласился, что смещение украинской темы в повестке форума в Давосе стало знаковым.

"Ключевым фактором, безусловно, является углубляющийся кризис трансатлантических отношений. Внутренние противоречия между США с их европейскими союзниками вышли на первый план, поставив под сомнение единство и способности НАТО быстро и эффективно реагировать на различные вызовы", – рассказал политолог.

По мнению Кортунова, раскол напрямую затрагивает фундаментальные для Киева вопросы: гарантии безопасности, перспективы долгосрочного военно-технического обеспечения и реалистичность анонсированных масштабных планов финансовой помощи на постконфликтное восстановление.

"Параллельно с этим наблюдается тупик в дипломатических процессах, непосредственно связанных с урегулированием. Диалог зашел в методологический тупик по ряду принципиальных позиций", – поделился своим мнением эксперт.

Он пояснил, что в целом переговоры между Вашингтоном и Киевом не принесли ясности по формату и объему будущих американских гарантий безопасности, а расхождения в подходах к территориальному аспекту остались не до конца определенными. В то же время рабочие контакты не прекращают Вашингтон и Москва, о чем свидетельствует недавняя встреча в Давосе.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Вся внешнеполитическая стратегия украинского руководства последних лет была построена на усилии удерживания конфликта в эпицентре глобального внимания. Это необходимое условие для мобилизации непрерывной финансовой и военной поддержки, для поддержания единства западной коалиции и продвижения вступления в Евросоюз.

По мере того, как тема Украины вытесняется другими кризисами, удерживать фокус становится трудно. По словам эксперта, особенно это усугубляется сменой риторики и приоритетов в Вашингтоне, что вносит дополнительную нестабильность в вопросы снабжения и формирует сложный психологический фон для любых будущих переговоров.

"Оценивая это с точки зрения баланса сил, текущая динамика объективно работает на укрепление переговорных позиций Москвы и ослабление позиций Киева. Фактическое отвлечение внимания и ресурсов ключевых игроков лишает украинскую сторону важнейшего инструмента давления и поддержки", – добавил он.

Сам тренд является для Москвы тактически благоприятным, поскольку снижает градус международного давления и переносит акценты, резюмировал эксперт.

Тема Украины действительно сместилась с первых позиций глобальной повестки, но это не означает конца дискуссии. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

"Это скорее отражение внутренних противоречий внутри коллективного Запада, которому сейчас необходимо разобраться в собственных приоритетах на фоне действий Трампа в отношении Гренландии", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что Запад столкнулся с рядом фундаментальных вопросов: о будущем НАТО, принципах взаимодействия между странами и том, кто и как будет финансировать дальнейшую поддержку Киева.





Александр Дудчак экономист, политолог, эксперт Института стран СНГ Корни кризиса внутри западного альянса – в разрушении самих основ международного права, которое теперь применяется избирательно в интересах сильнейшего. Сейчас можно наблюдать, как логика безнаказанности и силы обращается внутрь самого Запада, вызывая конфликты и неспособность договориться о единых правилах игры.

Эксперт уточнил, что последние действия администрации США, демонстрирующие пренебрежение к партнерам, лишь усугубляют ситуацию, заставляя союзников задуматься о будущем и перераспределении ответственности.

"Однако было бы ошибкой полагать, что Украину собираются оставить в покое. И европейцы, и американцы заинтересованы в сохранении контроля над этой территорией и киевским режимом", – пояснил Дудчак.

Сложившаяся ситуация, по мнению политолога, не повод для расслабления, а сигнал о необходимости последовательно и до конца выполнять поставленные цели и задачи.

