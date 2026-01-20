Форма поиска по сайту

20 января, 07:59

Политика
Politico: Трамп не планирует проводить личные переговоры с Зеленским в Давосе

Трамп не планирует проводить личные переговоры с Зеленским в Давосе

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить личные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Об этом пишет RT со ссылкой на Politico.

По данным издания, инициатива об отказе от контакта исходит от администрации Белого дома.

"Зеленский опасается, что в его отсутствие американского лидера убедят другие игроки, поэтому он стремится лично донести свою позицию", – отметил собеседник издания.

При этом в графике мероприятий значится встреча лидеров "коалиции желающих". Ожидается, что главы государств Евросоюза попытаются убедить Трампа одобрить предоставление Украине "гарантий безопасности" для урегулирования конфликта.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 20 января встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Давосе. На встрече планируется обсудить мирный план США по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявлял, что украинский лидер является главным препятствием на пути к достижению мирного соглашения. По его словам, урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

