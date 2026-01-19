Форма поиска по сайту

19 января, 17:02

Политика
Политика

Politico: США хотят достичь мира на Украине, чтобы перезагрузить отношения с РФ

Эксперт заявил, что США хотят достичь мира на Украине для перезагрузки отношений с РФ

Фото: 123RF.com/designer491

США стремятся урегулировать ситуацию на Украине, чтобы перезагрузить отношения с Россией, сообщил научный сотрудник программы "Большая стратегия" в американском Институте ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в своей колонке для газеты Politico.

"США вынуждены увеличить пространство для маневра в отношениях с другими крупными странами", – указал Пайкин.

Эксперт объяснил, что Вашингтон вынужден принимать тот факт, что он и его союзники больше не могут одни устанавливать условия миропорядка. Поэтому в интересах США перезагрузить отношения с Россией. Но это невыполнимая задача без урегулирования разногласий на фоне ситуации с Украиной.

Он убежден, что боевые действия продолжатся, несмотря ни на что, если переговоры зайдут в тупик. В этом случае, предполагает Пайкин, все закончится в тот момент, когда стороны достигнут взаимного истощения либо эскалация конфликта начнет серьезно угрожать европейской безопасности.

"Именно поэтому (американский лидер Дональд. – Прим. ред.) Трамп, несмотря на постоянные препятствия, остается полным решимости заключить мир на Украине", – сказал специалист.

В это же время европейские державы упустили из виду главное, уверен он. Пайкин объяснил, что Европа слишком часто старалась пересекать "красные линии" России. Поэтому отказ от компромиссов, необходимых для мира, станет серьезной упущенной возможностью для европейских политиков.

Специалист пояснил, что разрешение конфликта позволит Украине в конечном счете вступить в Евросоюз и развивать сотрудничество с Западом в сфере безопасности. В это же время Европа сможет самостоятельно стать ведущим гарантом безопасности на континенте.

В последнее время, убежден эксперт, фиксируются "обнадеживающие знаки". В частности, последнее предложение коалиции о многонациональных силах не содержит условий о размещении боевых частей на территории Украины, что указывает на возможность достижения соглашения о приемлемых для Москвы гарантиях безопасности.

Ранее Трамп заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мирного соглашения. По его словам, урегулирование на Украине затягивается из-за позиций Киева, а не Москвы.

В это же время Владимир Путин отмечал, что Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. При этом Москва готова вернуться к переговорам с представителями Киева и хочет завершить конфликт мирными средствами.

