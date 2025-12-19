Путин заявил, что Россия пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

При этом Россия видит некие сигналы от Киева о готовности вести диалог, отметил глава государства. По словам президента, Москва готова вернуться к переговорам с украинскими представителями и хочет завершить этот конфликт мирными средствами.

"(Готовы к переговорам. – Прим. ред.) на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", – отметил Путин.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Киев за чрезмерную медлительность в рамках переговоров. Позже глава украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что Украину ждут "либо плохие, либо очень плохие" условия мирного соглашения. В ином случае никакого соглашения не будет вовсе, указал Арахамия.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

