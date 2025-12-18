Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 13:57

Политика

Песков сообщил о подготовке к контактам с США по Украине

Фото: kremlin.ru

Россия готовится к контактам с США с целью получить информацию о результатах работы, проделанной "американцами с европейцами и с Украиной", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

О том, что российская и американская делегации могут провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, стало известно 18 декабря. Уточнялось, что встреча может состояться уже в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

Предполагалось, что в консультациях будут участвовать спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер.

До этого лидер США Дональд Трамп отмечал, что урегулирование конфликта на Украине в настоящее время ближе, чем когда-либо. Он подчеркнул, что его команда провела очень хороший разговор об украинском конфликте с европейскими лидерами.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем, если Киев откажется от разговора по урегулированию конфликта. Однако, по его словам, Москва предпочла бы устранить первопричины конфликта при помощи дипломатии.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика