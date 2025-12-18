Песков сообщил о подготовке к контактам с США по Украине

Фото: kremlin.ru

Россия готовится к контактам с США с целью получить информацию о результатах работы, проделанной "американцами с европейцами и с Украиной", заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

О том, что российская и американская делегации могут провести переговоры по урегулированию украинского конфликта, стало известно 18 декабря. Уточнялось, что встреча может состояться уже в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

Предполагалось, что в консультациях будут участвовать спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф и зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер.

До этого лидер США Дональд Трамп отмечал, что урегулирование конфликта на Украине в настоящее время ближе, чем когда-либо. Он подчеркнул, что его команда провела очень хороший разговор об украинском конфликте с европейскими лидерами.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем, если Киев откажется от разговора по урегулированию конфликта. Однако, по его словам, Москва предпочла бы устранить первопричины конфликта при помощи дипломатии.