17 декабря, 13:54

Политика

Путин заявил, что ВС РФ освободили за год свыше 300 населенных пунктов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"В том числе (освобождены. – Прим. ред.) крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями", – сказал российский лидер.

Президент отметил, что текущий год стал важным этапом в решении задач СВО. Кроме того, ВС РФ завоевали и прочно удерживают стратегическую инициативу на всей линии фронта. При этом российские подразделения успешно переламывают соединения, которые прошли подготовку в западных военных центрах и были оснащены современной иностранной техникой и вооружениями.

"Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части", – сказал лидер страны.

Также ВС РФ имеет возможность наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях, добавил Путин. По его словам, этому способствуют в том числе занятые позиции, новые плацдармы и полученный уникальный опыт прорыва глубокой обороны противника.

Ранее российский лидер заявлял, что, пока вся страна готовится к празднованию Нового года, ВС РФ готовят свои новогодние подарки России, выполняя задачи в зоне спецоперации. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что потери Украины уже перевалили за 1 миллион человек и продолжают расти.

За время СВО уничтожено 669 самолетов и 283 вертолета ВСУ

Сюжет: Спецоперация на Украине
