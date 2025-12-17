Принудительная эвакуация объявлена в подконтрольной Киеву части ДНР

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Святогорске и восьми селах в подконтрольной Украине северной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом объявила в своих соцсетях Святогорская городская военная администрация.

Помимо Святогорска, эвакуация объявлена в селах Татьяновка, Богородичное, Краснополье, Долина, Мазановка, Маяки, Пришиб и Сидорово. Какое количество граждан затронет эвакуация, не уточняется.

Ранее Владимир Путин получил доклад о полном переходе города Северска в ДНР под контроль Вооруженных сил России. Президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях фронта.

Путин лично поблагодарил командующего "Южной" группировкой войск Сергея Медведева за освобождение Северска. В ходе совещания в Кремле по ситуации в зоне спецоперации президент отметил, что тот как мужчина – "сказал и сделал".