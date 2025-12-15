15 декабря, 12:44Политика
ВС РФ освободили Песчаное в Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Освободить населенный пункт удалось благодаря решительным действиям группировки войск "Восток".
Ранее российские военнослужащие освободили Остаповское в Днепропетровской области. По данным оборонного ведомства, село было взято под контроль также подразделениями "Востока".
Помимо этого, Вооруженные силы России взяли под контроль Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР. Первый населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск "Днепр", а второй – подразделениями "Южной" группировки.
