Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Варваровку в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток", которое постепенно продвигается в глубину обороны противника.

Ранее российские войска освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным Минобороны РФ, первый населенный пункт был взят под контроль подразделением группировки войск "Днепр", а второй – подразделением Южной группировки.

Помимо этого, Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. В Минобороны РФ уточнили, что село было взято под контроль подразделением группировки войск "Восток".

