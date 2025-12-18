Politico: представители РФ и США проведут переговоры на этих выходных в Майами

Фото: depositphotos/borjomi88

Российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что в консультациях примут участие спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

В Берлине 15 декабря завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинский президент Владимир Зеленский назвал данные переговоры продуктивными, но непростыми.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Он рассказал, что его команда провела очень хороший разговор с европейскими лидерами об украинском конфликте.

Владимир Путин заявил, что Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем, если Украина откажется от разговора по урегулированию конфликта. По его словам, Москва предпочитала бы устранить первопричины конфликта при помощи дипломатии.