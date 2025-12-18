Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:16

Политика
Главная / Новости /

Politico: представители РФ и США проведут переговоры на этих выходных в Майами

РФ и США могут провести переговоры по Украине на этих выходных – СМИ

Фото: depositphotos/borjomi88

Российская и американская делегации могут провести очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине в предстоящие выходные, 20 и 21 декабря, в Майами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что в консультациях примут участие спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

В Берлине 15 декабря завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинский президент Владимир Зеленский назвал данные переговоры продуктивными, но непростыми.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Он рассказал, что его команда провела очень хороший разговор с европейскими лидерами об украинском конфликте.

Владимир Путин заявил, что Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем, если Украина откажется от разговора по урегулированию конфликта. По его словам, Москва предпочитала бы устранить первопричины конфликта при помощи дипломатии.

Трамп объяснил, почему выбрал своим спецпосланником Уиткоффа

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика