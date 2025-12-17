AP: Украина оказалась на грани банкротства

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина оказалась на грани банкротства, сообщает Associated Press со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

Уточняется, что в 2026 и 2027 годах стране может потребоваться около 137 миллиардов евро. При этом деньги Киеву необходимо получить уже к весне.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз больше не может предоставлять Украине обычные кредиты из-за рисков по ее долговой устойчивости.

Одновременно с этим он указал, что Украина сталкивается с дефицитом финансирования. При этом варианты помощи, которые не связаны с российскими активами, лягут дополнительным финансовым бременем на бюджеты стран ЕС.

