В ЕС заявили о невозможности предоставлять Украине новые обычные кредиты

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз больше не может предоставлять Украине обычные кредиты из-за рисков по ее долговой устойчивости. Об этом по итогам встречи министров финансов стран ЕС заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

"Мы продолжаем эту работу и наши обсуждения с бельгийскими властями, чтобы учесть их обеспокоенность, связанную с репарационным кредитом. Мы также рассматриваем другие варианты в соответствии с поручением Евросовета", – заявил Домбровскис.

При этом он подчеркнул, что Украина сталкивается с дефицитом финансирования, кроме того, есть опасения по устойчивости ее долгов.

Другие варианты помощи, не связанные с российскими активами, лягут дополнительным финансовым бременем на бюджеты самих стран – членов ЕС, отметил Домбровскис.

О том, что Еврокомиссия ищет способы для предоставления Украине еще 25 миллиардов евро "репатриационного кредита" за счет замороженных российских активов, стало известно в середине октября. Планировалось, что средства будут направлены на развитие технологической и промышленной базы оборонного сектора Украины и его интеграцию в европейский военно-промышленный комплекс.

Однако в конце октября лидеры ЕС приняли решение отложить рассмотрение вопроса об использовании средств из замороженных активов до декабря. Причиной стала позиция Бельгии, которая запросила более строгие гарантии распределения финансовых рисков между странами – членами ЕС.

Вслед за этим бельгийский депозитарий Euroclear начал процедуру разблокировки активов российских граждан без получения лицензии американского регулятора OFAC. Процедура теперь осуществляется на основании бельгийской лицензии, хотя ранее требовалось двойное разрешение – от регуляторов США и Европейского союза.

Позднее сообщалось, что ЕС не успеет согласовать выделение репарационного кредита Украине до того, как власти Киева столкнутся с нехваткой денег. По данным СМИ, процесс согласования условий будет составлять несколько парламентов стран – участниц ЕС.