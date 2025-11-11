Фото: depositphotos/pressmaster

Европейский союз не успеет согласовать выделение репарационного кредита Украине до того, как власти Киева столкнутся с нехваткой денег. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

Авторы материала уточняют, что процесс согласования условий финансовой процедуры займет несколько месяцев, поскольку необходимо будет пройти через парламенты стран – участниц ЕС.

О том, что Еврокомиссия начала рассматривать возможности выделения Украине 25 миллиардов евро из активов России в виде репарационного кредита, стало известно в середине октября. Средства, в частности, должны пойти на "развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора" и на его интеграцию в европейский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Однако в конце того же месяца лидеры Евросоюза решили отложить вопрос об использовании замороженных активов России до декабря из-за того, что Бельгия запросила более строгие гарантии того, что не будет одна нести ответственность за риски.

Сразу же после бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировку активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC. Процесс происходит при бельгийской лицензии, хотя раньше россиянам нужны были две лицензии регуляторов США и Евросоюза.