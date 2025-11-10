10 ноября, 06:56Политика
Фото: ТАСС/Zuma
После ударов возмездия Вооруженных сил России по Украине страны Запада осознали, что их поддержка Киева оказалась бесполезной. Таким мнением поделился британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
По его словам, союзники Украины понимают, что не могут снабдить Киев необходимыми системами ПВО для противостояния российским ракетам и дронам.
Меркурис добавил, что единственное, чего удалось добиться западным странам, – это опустошить свои военные резервы. Даже в этом случае они лишь продемонстрировали, что их вооружение не может противостоять арсеналу ВС РФ, отметил эксперт.
Власти европейских стран продолжают утверждать, что будут поддерживать Украину настолько, насколько это потребуется. Вместе с тем на фоне таких заявлений на Украине происходят массовые отключения света, заключил Меркурис.
Ранее сообщалось, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины приостановили свою работу после ударов армии России в ночь на 8 ноября. Станции потеряли всю генерацию, которую до этого восстанавливали в круглосуточном режиме.
Позже из-за проблем с электроэнергией Харьков практически полностью остался без света. Улицы города погрузились во тьму, в некоторых районах отсутствовало водоснабжение. Отключения света наблюдались и в других украинских городах.
