Axios: США приостановили поставки оружия НАТО и Украине из-за шатдауна

США остановили поставки оружия НАТО и Украине из-за шатдауна – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Власти США приостановили отправку американского оружия союзникам по НАТО из-за продолжающегося шатдауна. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Госдепа.

В статье отмечается, что зачастую поставки вооружения НАТО перенаправляются на помощь Украине. По словам чиновника, пауза в поставках затронула передачи Дании, Польше и Хорватии ракет AMRAAM, а также систем Aegis и РСЗО HIMARS.

Правительство США приостановило работу 1 октября из-за отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета правительства. В период шатдауна государственные учреждения не могут тратить деньги, а госслужащие отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Сенат США уже в 14-й раз не поддержал законопроект о финансировании правительства во время процедурного голосования. Документ, предложенный республиканцами, поддержали лишь 54 сенатора, тогда как для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов. Таким образом, продолжающийся в США шатдаун продлился больше 35 дней и побил предыдущий рекорд.

"Деньги 24": правительство США частично прекратило работу

