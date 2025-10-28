28 октября, 17:59Политика
Трамп станцевал перед солдатами, которые могут не получить зарплату из-за шатдауна
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Президент США Дональд Трамп станцевал перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на базе ВМС в Йокосуке, которые могут не получить зарплату из-за шатдауна в стране. Глава государства побывал там во время своей поездки в Японию.
Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома. На видео Трамп танцевал под трек YMCA американской музыкальной группы Village People. В этот момент военные на заднем плане снимали его на камеры, некоторые даже подтанцовывали.
Данная композиция звучит в завершение многих митингов американского лидера. При этом зачастую он в этот момент пританцовывает, ритмично двигая руками, сжатыми в кулаки.
Американское правительство приостановило работу 1 октября из-за отсутствия согласованного конгрессом страны бюджета правительства. В период шатдауна государственные учреждения не могут тратить деньги, а госслужащие отправляются в неоплачиваемый отпуск.
Позже Трамп заявил, что если шатдаун затянется, будут сокращены некоторые госслужащие и проекты Демократической партии. Он подчеркнул, что проекты могут быть ликвидированы навсегда. 10 октября администрация американского лидера начала сокращать штат госслужащих.
