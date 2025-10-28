Трамп заявил, что США выиграют любую войну, в которой участвуют

Фото: depositphotos/actionsports

США не хотели бы участвовать в каких-либо войнах, но если им придется это делать, то они с легкостью выиграют их. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед военными США на атомном авианосце George Washington.

"Отныне, если мы участвуем в войне, мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал", – передает газета "Известия" слова президента Штатов.

Трамп признал, что так говорить неполиткорректно, но отныне Вашингтон будет неполиткорректным во всех вопросах, которые касаются защиты страны. Он заметил, что будет намного лучше, если Штаты не будут принимать участие в военных конфликтах.

Ранее Трамп заявлял, что Вооруженные силы США вскоре могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. Трамп уточнял, что планирует пойти с таким предложением в американские сенат и конгресс.

При этом он уверен в отсутствии каких-либо проблем с согласованием. Также американский лидер пообещал убивать тех, кто привозит наркотики в страну.

