Трамп: США не хотят войн, но при необходимости победят в них

Фото: whitehouse.gov

США не собираются начинать войны, но если это придется сделать, то Вашингтон победит. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в Кнессете, израильском парламенте, в Иерусалиме.

"Мы выиграем ее так, как никто и никогда не побеждал", – цитирует президента США ТАСС.

Вместе с тем глава государства заявил, что Соединенные Штаты решительно выиграли Первую и Вторую мировую войны, а также "все, что было между ними и до них".

Ранее президент США не смог получить Нобелевскую премию мира 2025 года, несмотря на свои заявления о семи урегулированных международных конфликтах. Ее вручили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

Нобелевский комитет продемонстрировал, что политика для него важнее мира, указывали после этого в Белом доме. Однако Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни, добавляли в американской администрации.

Комментируя решение Нобелевского комитета, Владимир Путин отмечал, что премия мира не раз присуждалась тем, кто для мира ничего не сделал. По его словам, такими решениями комитет нанес огромный ущерб авторитету самой премии.

