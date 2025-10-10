Володин заявил, что средства Нобелевской премии мира надо направить на пользу человечества

Фото: kremlin.ru

Средства Нобелевской премии мира было бы лучше направить в качестве помощи пострадавшим в ЧС, больным детям или же использовать их для спасения природных ресурсов. Таким мнением в своем канале в мессенджере MAX поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Одним словом – на пользу человечества. Как и завещал Нобель", – написал парламентарий.

Он подчеркнул, что сейчас премия стала разменной монетой в политике, а ее средствами спонсируют революции и оппозицию. Награда превратилась в финансирование политических марионеток кукловодами, резюмировал Володин.

Нобелевский комитет присудил премию лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Награду было решено вручить ей за усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и борьбу за "мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии".

В список кандидатов также входил президент США Дональд Трамп.

Изначально американский лидер заявлял, что не мечтает о Нобелевской премии мира, подчеркивая, что лишь хочет, чтобы к нему и его достижениям относились справедливо. Однако позже он называл себя главным претендентом на награду, аргументируя это тем, что ему удалось урегулировать семь международных конфликтов.

После объявления лауреата в Белом доме заявили, что политика стала важнее мира для Нобелевского комитета. При этом там подчеркнули, что Трамп продолжит спасать жизни и прекращать войны.

