Дональд Трамп вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп вошел в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира, пишет испанская газета Pais, ссылаясь на директора Института исследований мира в Осло (PRIO) Нину Грегер.

"Хотя список не публикуется, известно, что Трамп входит в число кандидатов", – отмечает издание.

Как сообщает газета, в текущем году на рассмотрение поступило 338 номинаций, включая 244 физических лица и 94 организации.

Грегер, комментируя возможные шансы американского лидера, отметила, что вероятность его победы остается невысокой. В качестве основных препятствий она назвала "предпринимательский" подход Трампа к мирным переговорам, выход США из ключевых соглашений, развязанная торговая война и заявления о том, что Гренландия должна стать частью США.

Секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен отказался от комментариев, сославшись на правила конфиденциальности.

Выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира предложил в конце июня республиканец Бадди Картер. Он написал в комитет, отметив, что именно американский лидер сыграл "исключительную и историческую роль" в конфликте Ирана и Израиля.

Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с главой Белого дома и передал ему текст обращения для номинации на премию. По его мнению, именно Трамп должен получить эту награду.

В августе Трампа в качестве кандидата на получение премии выдвинули семь стран. В частности, его поддержали Израиль, Камбоджа, Габон, Азербайджан, Армения, Пакистан и Руанда.

Спустя время американский лидер заявил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. Он подчеркнул, что лишь хочет, чтобы к нему и его достижениям относились справедливо. Однако позже назвал себя главным претендентом на награду, аргументировав это тем, что ему удалось урегулировать семь международных конфликтов.

СМИ начали обращать внимание, что Трамп ведет себя странно во время публичных выступлений. Позднее невролог заявил, что жажда президента США получить Нобелевскую премию говорит о когнитивных нарушениях.