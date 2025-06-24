Республиканец Картер предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Фото: depositphotos/vladislavgajic

Конгрессмен от Республиканской партии США Бадди Картер предложил выдвинуть президента страны Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за урегулирование ирано-израильского конфликта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

В публикации говорится, что Картер написал в Комитет Нобелевской премии, указав, что американский лидер сыграл "исключительную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством – спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете".

Ирано-израильский конфликт обострился после нанесения еврейским государством ударов по иранским военным объектам. В ответ на это Исламская Республика также провела военную операцию.

Спустя время Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране, на что Тегеран ответил ударами по американским базам в Катаре и Ираке.

Трамп 24 июня сообщил наступлении перемирия между Ираном и Израилем, однако позже стало известно о нарушении режима прекращения огня. Позднее Иран подтвердил перемирие с Израилем.

Глава Белого дома остался недоволен такой ситуацией, а также выругался матом о данном конфликте.